Лука Йович: «Извините, если я кого-то подверг опасности, нарушив карантин»

Нападающий «Реала» Лука Йович извинился за то, что нарушил карантин, связанный с коронавирусом?, введенный сербскими властями. С разрешения клуба, игрок улетел в Белград, однако, как сообщили СМИ, его видели на улицах сербской столицы.

— Во-первых, мне очень жаль быть главной темой для обсуждения в эти дни, и я сожалею, что стал тем, о ком постоянно пишут, — цитирует Marca Йовича. — Главные герои те, кто борются с этим вирусом, все те врачи, кто работает на благо здоровья.

В Мадриде мой тест COVID-19 был отрицательным, поэтому я решил поехать в Сербию, чтобы помочь и поддержать наших людей, а также быть рядом с моей семьей, с разрешения клуба. По прибытии в Сербию я прошел тестирование, и оно оказалось отрицательным.

Мне очень жаль, что некоторые люди не сделали свою работу профессионально и не дали мне конкретных инструкций о том, как вести себя в моей изоляции. В Испании разрешают выходить в супермаркет или аптеку. Хочу извиниться перед всеми, если я нанес какой-либо ущерб или подверг кого-либо опасности. Надеюсь, что мы сможем преодолеть это вместе.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах, включая Испанию, введен карантин. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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