Лука Модрич: «Уход Месси из «Барселоны» станет большой потерей для чемпионата Испании»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

— Это будет большая потеря для чемпионата Испании, — цитирует Goal.com Модрича. — Такой же, какой был уход Криштиану Роналду. Впрочем, нельзя думать о прошлом. Это футбол. Если Месси уйдет, испанский чемпионат серьезно потеряет в престиже, но нам нужно двигаться вперед. Значит, другие футболисты станут звездами. Когда Криштиану ушел из «Реала», клуб продолжил жить дальше без него. То же самое будет и с «Барселоной», и с чемпионатом Испании.

Ранее сообщалось, что Месси намерен уйти из «Барселоны» этим летом. По информации СМИ, главным претендентом на 33-летнего аргентинца является «Манчестер Сити».