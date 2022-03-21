Алвес: «Выиграть ла лигу будет тяжело, но почему бы не помечтать?»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал победный матч команды с «Реалом» (4:0) в ла лиге.

«Нашей целью является возвращение идентичности «Барселоны». Так было и так всегда будет. У «Барсы» свой стиль игры и своя философия, и это сделало нас великими. Если мы будем делать то, что привыкли, трофеи будут нашими. Выиграть ла лигу будет непросто, но почему бы не помечтать? Нам нужно делать свое дело, а дальше будет видно», — цитирует Алвеса Mundo Deportivo.

«Барселона» продлила серию без поражений до 12 матчей.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.