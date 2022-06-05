Луис Энрике рассказал об игре полузащитников Гави и Педри

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об игре полузащитников Гави и Педри в матчах Лиги наций.

«Не увидел проблем, когда выпустил Гави и Педри. Когда вижу кого-то, кто достоин, как Педри, вывести его на поле несложно. То же самое касается и Гави», — цитирует Луис Энрике TMW.

Сегодня, 5 июня, Испания сыграет с Чехие во втором туре Лиги наций. Начало — в 21.45 мск.