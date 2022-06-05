В «Барселоне» недовольны поведением нападающего Брейтуэйта

«Барселона» летом намерена расстаться с нападающим Мартином Брейтуэйтом. Однако 30-летний датчанин не хочет покидать клуб и блокирует переговоры, сообщает Sport.es.

В каталонском клубе крайне недовольны поведением игрока. Руководство «Барсы» уже связалось с агентом футболиста и предупредило, что может применить жесткие санкции к футболисту, если тот продолжит саботировать переговоры.

В сезоне-2021/22 Брейтуэйт сыграл за каталонский клуб 4 матча в ла лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.