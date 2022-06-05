Нападающий Мариано Диас может летом покинуть «Реал»

Нападающий Мариано Диас может покинуть «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Испанский клуб готов отпустить 28-летнего доминиканца, который не имеет твердого места в основном составе.

Ранее была информация, что Диасом интересуются «Лион» и «Фенербахче».

Текущее соглашение форварда с «Реалом» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Диаса в 6 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Диас провел за «сливочных» 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.