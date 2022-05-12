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Сегодня, 09:11

Лопетеги рассказал о настрое «Севильи» на оставшиеся матчи ла лиги

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился переживаниями по поводу игры в последних матчах. Накануне команда сыграла вничью с «Мальоркой» (0:0) в ла лиге.

«В определенные моменты есть немного беспокойства, и это заставляет нас спешить. Подсознание и команда тоже знают, что мы должны делать все лучше. Мы это заслужили, но мы должны настаивать, работать и верить в себя, чтобы хорошо закончить сезон в двух оставшихся играх», — цитирует Лопетеги Marca.

«Севилья» набрала 66 очков и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице ла лиги.

Хулен Лопетеги
ФК Севилья
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