Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги в перерыве матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2) остался крайне недоволен решением судьи отменить гол форварда Люка де Йонга.

— Это позор, это позор! Всегда одно и то же, — кричал Лопетеги спортивному директору Мончи в тоннеле, утверждает Marca.

В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после подсказки ВАР отменил гол де Йонга. Игрок замкнул навес с углового. Но судья посчитал, что хавбек Неманья Гудель заблокировал игрока «Реала» Эдера Милитау при угловом.