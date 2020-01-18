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Лопетеги — о судействе матча с «Реалом»: «Это позор»

22:45
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги в перерыве матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2) остался крайне недоволен решением судьи отменить гол форварда Люка де Йонга.

— Это позор, это позор! Всегда одно и то же, — кричал Лопетеги спортивному директору Мончи в тоннеле, утверждает Marca.

В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра после подсказки ВАР отменил гол де Йонга. Игрок замкнул навес с углового. Но судья посчитал, что хавбек Неманья Гудель заблокировал игрока «Реала» Эдера Милитау при угловом.

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