Лионель Месси: «Я выбрал Мане в голосовании за «Золотой мяч»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча», рассказал, что голосовал за форварда «Ливерпуля» Садио Мане.

— Думаю, в этом году было много отличных игроков, — цитирует аргентинца Goal. — Поэтому было сложно выбрать. Но я выбрал Мане, потому что он тот игрок, который мне нравится. Он многого добился в исключительный для «Ливерпуля» год, поэтому остановился на нем.

Сенегалец занял четвертое место в голосовании за «Золотой мяч».