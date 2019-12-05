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Лионель Месси: «Я выбрал Мане в голосовании за «Золотой мяч»

13:55
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча», рассказал, что голосовал за форварда «Ливерпуля» Садио Мане.

— Думаю, в этом году было много отличных игроков, — цитирует аргентинца Goal. — Поэтому было сложно выбрать. Но я выбрал Мане, потому что он тот игрок, который мне нравится. Он многого добился в исключительный для «Ливерпуля» год, поэтому остановился на нем.

Сенегалец занял четвертое место в голосовании за «Золотой мяч».

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