Лионель Месси: «Перенос Кубка Америки стал для меня огромным разочарованием»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о переносе Кубка Америки из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти летом текущего года.

— Перенос Кубка Америки стал для меня огромным разочарованием, — цитирует Месси Adidas. — Но этого следовало ожидать, разумное решение. Кубок Америки стал бы большим событием для меня. Был бы очень рад снова принять участие в этом турнире. Меня поразила новость о переносе, но отнесся к этому с пониманием.