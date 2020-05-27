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Лионель Месси: «Перенос Кубка Америки стал для меня огромным разочарованием»

18:27
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о переносе Кубка Америки из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти летом текущего года.

— Перенос Кубка Америки стал для меня огромным разочарованием, — цитирует Месси Adidas. — Но этого следовало ожидать, разумное решение. Кубок Америки стал бы большим событием для меня. Был бы очень рад снова принять участие в этом турнире. Меня поразила новость о переносе, но отнесся к этому с пониманием.

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