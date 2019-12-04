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Лионель Месси: «Было немного больно, когда Роналду сравнялся по «Золотым мячам»

09:55
Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото AFP
Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото AFP
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча», рассказал о значении шестой награды. Он опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который побеждал пять раз.

Лионель Месси и&nbsp;Криштиану Роналду.Месси и Роналду могут спать целый год. Все равно «Золотой мяч» достанется кому-то из них

— Мне нравилось, что я единственный, у кого пять подобных наград, — цитирует аргентинца Marca. — Когда Криштиану сравнялся, признаю, что было немного больно, я больше не был один на вершине. Тогда Криштиану заслужил свои «Золотые мячи». Я понимаю, почему он не выиграл в этом году. Никто из нас не победил в Лиге чемпионов, этот турнир дает больше возможностей для завоевания «Золотого мяча».

Когда Криштиану завоевывал этот трофей, он проводил очень хорошие сезоны и побеждал в Лиге чемпионов. Это имело решающее значение.

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