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«Леванте» и «Вальядолид» сыграли вничью

00:50
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«Леванте» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:2. Валенсийская команда занимает десятое место в таблице, «Вальядолид» идет 15-м.

Чемпионат Испании

Лига 1

20-й тур

«Леванте» — «Вальядолид» — 2:2 (0:0)

Голы: Гомес, 62 (1:0). Алькарас, 73 (1:1). Оскар Плано, 78 (1:2). Рохер, 83 (2:2).
«Леванте»: А.Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон (Рочина, 84), Малса (Мелеро, 78), Радойя, Рохер, Моралес (Барди, 84), Гомес (Леон, 78), Де Фрутос (Сон, 64).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Х.Фернандес, Л.Перес, Мичел, Алькарас, Орельяна (Эрвиас, 63), Оскар Плано (Э.Перес, 89), Вилья (Саласар, 63), Вайссман.

Предупреждение: Вилья, 28.

Судья: Мунуэра Монтеро.

22 января. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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