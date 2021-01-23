«Леванте» и «Вальядолид» сыграли вничью
«Леванте» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:2. Валенсийская команда занимает десятое место в таблице, «Вальядолид» идет 15-м.
Чемпионат Испании
Лига 1
20-й тур
«Леванте» — «Вальядолид» — 2:2 (0:0)
Голы: Гомес, 62 (1:0). Алькарас, 73 (1:1). Оскар Плано, 78 (1:2). Рохер, 83 (2:2).
«Леванте»: А.Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон (Рочина, 84), Малса (Мелеро, 78), Радойя, Рохер, Моралес (Барди, 84), Гомес (Леон, 78), Де Фрутос (Сон, 64).
«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Х.Фернандес, Л.Перес, Мичел, Алькарас, Орельяна (Эрвиас, 63), Оскар Плано (Э.Перес, 89), Вилья (Саласар, 63), Вайссман.
Предупреждение: Вилья, 28.
Судья: Мунуэра Монтеро.
22 января. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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