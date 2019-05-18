12:00 | Футбол — Испания

"Леванте" – "Атлетико": видеотрансляция матча в 14.00

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В матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 18 мая, "Леванте" принимает "Атлетико".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Леванте" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 14.00 (время московское).

Леванте - Атлетико

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей

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