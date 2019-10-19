«Леганес» потерпел третье поражение подряд. У команды 2 очка после 9 туров

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Леганес». Хозяева победили со счетом 2:0. Дубль сделал нападающий Анхель.

«Леганес» продолжает замыкать турнирную таблицу, проиграв третий матч подряд. После девяти туров на счету команды только 2 очка.

Чемпионат Испании. Лига 1

9-й тур

«Хетафе» — «Леганес» — 2:0 (0:0)

Голы: Анхель, 64 (1:0). Анхель, 84 (2:0).

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Рауль Гарсия (Кенеди, 60), Джене, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 46), Хасон (Тимор, 84), Хайме Мата.

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса (Оскар Родригес, 74), Ресио, Эрасо, Меса (Брэйтуэйт, 67), Каррильо, Мерино (Эн-Несири, 67).

Предупреждения: Росалес, 23. Меса, 56. Омеруо, 77. Ньом, 90+1. Сиовас, 90+2.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

19 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

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