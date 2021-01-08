«Эйбар» обыграл «Лас-Росас» в Кубке Испании

«Эйбар» вышел в третий раунд Кубка Испании. В матче второго раунда команда в дополнительное время обыграла «Лас-Росас» (4:3).

Кубок Испании

2-й раунд

«Лас-Росас» — «Эйбар» — 3:4 д.в. (0:2, 3:1, 0:1)

Голы: Муто, 14 (0:1). Кике, 18 (0:2). Педро Леон, 69 (0:3). Лосада, 73 (1:3). Рамос Минго, 76 (2:3). Галван, 79 (3:3). Серхио Энрич, 108 (3:4).

«Эйбар»: Йоэль, Арбилья (Рафа Суариш, 74), Бургос, Родригес (Хиль, 100), Куберо, Альварес, Ресио (Серхио Энрич, 106), Педро Леон (Экспосито, 85), Кике, Муто (Олабе, 74), Кондзер (Инуи, 85).

Предупреждения: Бургос, 35. Муто, 69. Рафа Суариш, 75. Ресио, 102.

Судья: Мелеро Лопес.

7 января. Лас-Росас-де-Мадрид. Стадион «Навалькарбон».