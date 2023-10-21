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21 октября, 23:54

Хет-трик Гризманна принес «Атлетико» победу над «Сельтой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Антуан Гризманн.
Фото Reuters

«Атлетико» на выезде разгромил «Сельту» в матче 10-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Победу «матрасникам» принес хет-трик Антуана Гризманна. Француз отличился с пенальти на 29-й минуте и забил с игры на 64-й и 70-й минутах.

Хозяева играли в меньшинстве с 25-й минуты — красную карточку получил голкипер «Сельты» Иван Вильяр.

«Атлетико» с 22 очками вышел на второе место в ла лиге. «Сельта» (6 очков) продолжает занимать 18-ю строчку в турнирной таблице ла лиги.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
0:3
Атлетико

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
ФК Сельта
0
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Анчелотти прокомментировал ничью с «Севильей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
2
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
3
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
4
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
7
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
13
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
14
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
15
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
16
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 10 1 3 6 10-18 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 2 : 0
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 1 : 1
21.10 19:30
Севилья – Реал
 1 : 1
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 0 : 3
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 - : -
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
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Валенсия – Кадис
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Джуд Беллингем

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 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ларджи Рамазани

Ларджи Рамазани

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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