Хет-трик Гризманна принес «Атлетико» победу над «Сельтой»

«Атлетико» на выезде разгромил «Сельту» в матче 10-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Победу «матрасникам» принес хет-трик Антуана Гризманна. Француз отличился с пенальти на 29-й минуте и забил с игры на 64-й и 70-й минутах.

Хозяева играли в меньшинстве с 25-й минуты — красную карточку получил голкипер «Сельты» Иван Вильяр.

«Атлетико» с 22 очками вышел на второе место в ла лиге. «Сельта» (6 очков) продолжает занимать 18-ю строчку в турнирной таблице ла лиги.