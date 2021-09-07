Лапорта заявил, что доверяет Куману

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о главном тренере команды Роналде Кумане.

«Мне нравится Куман. Мы победили «Хетафе», с которым всегда непросто играть. У него есть определенные заслуги с учетом всех проблем.

Я разговаривал с Роналдом, он пользуется моей поддержкой и доверием, как и все тренеры", — приводит слова Лапорты Marca.

1 сентября появилась информация, что «Барселона» ведет переговоры с Куманом о продлении контракта на следующий сезон.

Специалист возглавил «Барселону» в 2020 году. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Испании, а также заняла третье место в ла лиге.

В текущем сезоне каталонцы набрали 7 очков после 3 туров и идут на четвертом месте в турнирной таблице.