Лапорта заявил, что доверяет Куману
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о главном тренере команды Роналде Кумане.
«Мне нравится Куман. Мы победили «Хетафе», с которым всегда непросто играть. У него есть определенные заслуги с учетом всех проблем.
Я разговаривал с Роналдом, он пользуется моей поддержкой и доверием, как и все тренеры", — приводит слова Лапорты Marca.
1 сентября появилась информация, что «Барселона» ведет переговоры с Куманом о продлении контракта на следующий сезон.
Специалист возглавил «Барселону» в 2020 году. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Испании, а также заняла третье место в ла лиге.
В текущем сезоне каталонцы набрали 7 очков после 3 туров и идут на четвертом месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/09/06/61364348ca474134088b45d1.html
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