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«Атлетико» потратил около 1 миллиарда евро на трансферы за десять лет

19:36
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За последние десять лет мадридский «Атлетико» потратил на приобретения игроков почти 1 миллиард евро, сообщает Goal Espana. Точная сумма — 996 миллионов евро. Цифры неофициальные, так как клуб не раскрывает финансовую сторону сделок.

При этом за десятилетие «Атлетико» заработал 932,25 миллиона евро на продаже игроков. Этим летом «матрасники» приобрели игроков на 60 миллионов евро, а продали — на 23,7. При этом они могут получить до 78 миллионов за игроков, находящихся в аренде.

В прошлом сезоне «Атлетико» стал чемпионом Испании.

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Евгений Петров все материалы автора

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