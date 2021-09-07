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Завтра «Реал» проведет презентацию Камавинга

19:59
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Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга будет представлен в качестве игрока команды завтра, 8 сентября, сообщает официальный сайт клуба. Презентация начнется в 13.30 по московскому времени.

18-летний француз ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции. Полузащитник перешел из «Ренна» в летнее трансферное окно.

Камавинга в текущем сезоне успел провести шесть матчей за «Ренн». В прошлом сезоне он провел 39 матчей и забил один мяч при трех голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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