Завтра «Реал» проведет презентацию Камавинга

Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга будет представлен в качестве игрока команды завтра, 8 сентября, сообщает официальный сайт клуба. Презентация начнется в 13.30 по московскому времени.

18-летний француз ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции. Полузащитник перешел из «Ренна» в летнее трансферное окно.

Камавинга в текущем сезоне успел провести шесть матчей за «Ренн». В прошлом сезоне он провел 39 матчей и забил один мяч при трех голевых передачах.