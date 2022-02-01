«Барселона» хочет расторгнуть контракт с Дембеле

В «Барселоне» не хотят, чтобы Дембеле оставался в клубе до лета 2022 года

«Барселона» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Усманом Дембеле, пишет Mundo Deportivo.

1 февраля руководство клуба проведет встречу, на которой будет обсуждаться будущее вингера. Некоторые члены совета считают, что «Барсе» нужно немедленно расторгнуть контракт с французом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не смогла договориться о трансфере Дембеле в другой клуб. Он останется в составе сине-гранатовых до лета, после чего покинет команду свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Дембеле вернулся в Испанию из Франции после неудачных переговоров с «ПСЖ». На игрока претендовали команды Англии, но им также не удалось договориться о сделке.