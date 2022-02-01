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«Барселона» хочет расторгнуть контракт с Дембеле

В «Барселоне» не хотят, чтобы Дембеле оставался в клубе до лета 2022 года
Виктория Кравченко
Усман Дембеле.
Фото Getty Images

«Барселона» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Усманом Дембеле, пишет Mundo Deportivo.

1 февраля руководство клуба проведет встречу, на которой будет обсуждаться будущее вингера. Некоторые члены совета считают, что «Барсе» нужно немедленно расторгнуть контракт с французом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не смогла договориться о трансфере Дембеле в другой клуб. Он останется в составе сине-гранатовых до лета, после чего покинет команду свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Дембеле вернулся в Испанию из Франции после неудачных переговоров с «ПСЖ». На игрока претендовали команды Англии, но им также не удалось договориться о сделке.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
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 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
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 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
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19.01 23:30
Валенсия – Севилья
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Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
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 - : -
31.05 00:00
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Реал

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