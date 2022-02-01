Обамеянг перейдет в «Барселону» бесплатно

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком «Барсеоны» без компенсации за переход, сообщает Sky Sports.

Итальянский журналист Фабрицио Романо указывает, что в данный момент игрок проходит медосмотр. В «Арсенале» игрок зарабатывал 350 тысяч фунтов в неделю, поэтому после его ухода клуб может сэкономить на зарплате. Ранее сообщалось, что футболист готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Барсу». За «канониров» он не играл с 6 февраля.

В текущем сезоне 32-летний габонец провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Ранее его лишили капитанской повязки за отъезд без разрешения клуба.