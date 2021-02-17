Лапорта: «Я сделаю все, чтобы Месси остался в «Барселоне»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о желании продлить контракт с форвардом Лионелем Месси.

«Нам понадобится конкурентоспособное предложение. Он победитель и хочет выигрывать с «Барселоной». Я сделаю все возможное, чтобы он остался. Нам понадобится хорошее предложение, деньги не гарантируют титулы. Если спросить ребенка, кто лучший в мире, все немедленно отвечают Месси. Это бесценно», — приводит слова Лапорты Sky Sports.

31 января сообщалось, что Месси был недоволен публикацией информации о своем контракте и может покинуть «Барсу». Его соглашение с клубом истекает летом 2021 года.