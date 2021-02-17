Отец Дениса Черышева рассказал, что мешает сыну вернуться на поле

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал «СЭ» о состоянии игрока. Ранее Superdeporte сообщил, что россиянин начал тренироваться по индивидуальной программе.

«Он потихоньку начинает тренироваться уже в общей группе. Восстанавливается, набирает ту форму, в которой он был. Ему нужно помогать команде вернуться на высокие позиции в турнирной таблице, это в его силах», — сказал Дмитрий.

Также Черышев-старший рассказал о самочувствии Дениса.

«Он сам чувствует себя намного лучше. Единственное — есть какая-то проблема, комфортности не хватает ноге. Болей нет, чисто вопрос формы. Ощущение как будто что-то мешает. Если бы не это, он бы уже давно перешел к полноценным тренировкам с командой. Любой спортсмен для достижения каких-то результатов должен чувствовать себя на все сто процентов. Если есть какие-то помехи, лучше себя немного поберечь», — сказал Черышев-старший «СЭ».

В нынешнем сезоне Денис Черышев принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в которых отличился двумя голевыми передачами. Последние три игры российский полузащитник пропустил из-за мышечного повреждения.

(Сергей Федоров)