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Лапорта рассказал подробности переговоров с Месси

16:21
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим Лионелем Месси.

«Мы общается с Лео, все в порядке. Эта ситуация не зависит от аудита. У нас будет больше информации, когда аудит закончится, но все уже запланировано.

Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил. Дело не в деньгах, он относится к этому с большим пониманием. Хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов. Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе переговоров с Месси. Мы очень им дорожим», - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Действующий контракт Месси с клубом рассчитан до конца июня 2021 года. В минувшем сезоне 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 голов в 35 матчах. «Барселона» заняла третье место в ла лиге.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210601/494070885602/presentacion-eric-garcia-directo.html

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