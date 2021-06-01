Лапорта рассказал подробности переговоров с Месси
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим Лионелем Месси.
«Мы общается с Лео, все в порядке. Эта ситуация не зависит от аудита. У нас будет больше информации, когда аудит закончится, но все уже запланировано.
Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил. Дело не в деньгах, он относится к этому с большим пониманием. Хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов. Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе переговоров с Месси. Мы очень им дорожим», - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Действующий контракт Месси с клубом рассчитан до конца июня 2021 года. В минувшем сезоне 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 голов в 35 матчах. «Барселона» заняла третье место в ла лиге.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210601/494070885602/presentacion-eric-garcia-directo.html
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