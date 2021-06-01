Лапорта рассказал подробности переговоров с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим Лионелем Месси.

«Мы общается с Лео, все в порядке. Эта ситуация не зависит от аудита. У нас будет больше информации, когда аудит закончится, но все уже запланировано.

Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил. Дело не в деньгах, он относится к этому с большим пониманием. Хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов. Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе переговоров с Месси. Мы очень им дорожим», - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Действующий контракт Месси с клубом рассчитан до конца июня 2021 года. В минувшем сезоне 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 голов в 35 матчах. «Барселона» заняла третье место в ла лиге.