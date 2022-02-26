Лапорта рассказал об одной из главных целей «Барселоны» в сезоне-2021/22

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о цели команды в чемпионате Испании.

«Мы довольны тем, как идут дела, но понимаем, что недостаточно забиваем. Я давно говорил, что победа в ла лиге это одна из наших целей. И ничего не изменилось. Знаем, что это сложно, потому что в начале сезона мы были не так хороши, как сейчас. Но еще многое предстоит улучшить.

День за днем мы совершенствуемся, и я доволен этим процессом. Стремимся к победе в тех турнирах, в которых принимаем участие», — приводит слова Лапорты Marca.

В текущем сезоне «Барселона» набрала 42 очка в 24 играх и идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Клуб отстает от лидирующего «Реала» на 15 очков.