«Реал» хочет вернуть воспитанника Франа Гарсию из «Райо Вальекано»

«Реал» намерен вернуть в команду защитника Франа Гарсию из «Райо Вальекано», сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб видит в 22-летнем испанце замену Марсело.

Гарсия — воспитанник «Реала», он перешел в «Райо Вальекано» в июле 2021 года, но «сливочные» сохранили 50 процентов прав на футболиста. Сообщается, что мадридцам потребуется заплатить 5 миллионов евро за обратный выкуп игрока.

В сезоне-2021/22 Гарсия провел 26 матчей за «Райо Вальекано», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.