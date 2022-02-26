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Сегодня, 11:48

«Реал» хочет вернуть воспитанника Франа Гарсию из «Райо Вальекано»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Реал» намерен вернуть в команду защитника Франа Гарсию из «Райо Вальекано», сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб видит в 22-летнем испанце замену Марсело.

Гарсия — воспитанник «Реала», он перешел в «Райо Вальекано» в июле 2021 года, но «сливочные» сохранили 50 процентов прав на футболиста. Сообщается, что мадридцам потребуется заплатить 5 миллионов евро за обратный выкуп игрока.

В сезоне-2021/22 Гарсия провел 26 матчей за «Райо Вальекано», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Источник: https://as.com/futbol/2022/02/25/primera/1645826341_749357.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=NA%3D%3D&m4=bm9ybWFs&m5=MjE%3D

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
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Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 - : -
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 - : -
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 - : -
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 - : -
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 - : -
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 - : -
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 - : -
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Реал

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Атлетик

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