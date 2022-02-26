«Реал» хочет вернуть воспитанника Франа Гарсию из «Райо Вальекано»
«Реал» намерен вернуть в команду защитника Франа Гарсию из «Райо Вальекано», сообщает AS.
По информации источника, мадридский клуб видит в 22-летнем испанце замену Марсело.
Гарсия — воспитанник «Реала», он перешел в «Райо Вальекано» в июле 2021 года, но «сливочные» сохранили 50 процентов прав на футболиста. Сообщается, что мадридцам потребуется заплатить 5 миллионов евро за обратный выкуп игрока.
В сезоне-2021/22 Гарсия провел 26 матчей за «Райо Вальекано», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|25
|17
|6
|2
|51-20
|57
|
2
|Севилья
|25
|14
|9
|2
|37-17
|51
|
3
|Бетис
|25
|14
|4
|7
|47-30
|46
|
4
|Барселона
|24
|11
|9
|4
|42-28
|42
|
5
|Атлетико
|25
|12
|6
|7
|45-34
|42
|
6
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42-24
|39
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|10
|8
|6
|24-25
|38
|
8
|Атлетик
|25
|9
|10
|6
|29-21
|37
|
9
|Сельта
|25
|8
|8
|9
|29-26
|32
|
10
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25-30
|32
|
11
|Р. Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|
12
|Валенсия
|25
|7
|9
|9
|37-42
|30
|
13
|Эспаньол
|25
|7
|8
|10
|30-35
|29
|
14
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|
15
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|
16
|Мальорка
|24
|6
|8
|10
|23-38
|26
|
17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
18
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21-39
|20
|
19
|Алавес
|25
|5
|5
|15
|19-42
|20
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|23:00
|
Леванте – Эльче
|3 : 0
|26.02
|16:00
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|26.02
|18:15
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|26.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|26.02
|23:00
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|27.02
|16:00
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|27.02
|18:15
|
Севилья – Бетис
|- : -
|27.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|27.02
|23:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|28.02
|23:00
|
Гранада – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|20
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|19
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|23
|1
|4
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