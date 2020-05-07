Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Ла лига предлагает разрешить командам делать пять замен до конца сезона

20:05
Ла лига.
Ла лига.

Испанская ла лига выступила за разрешение командам проводить пять замен за один матч в нынешнем сезоне. Об этом сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

При этом указано, что для избежания затягивания времени предлагается разрешить делать все замены за три раза. Это означает, что команды смогут заменить пять игроков, но в одном из случаев им придется делать три замены одновременно.

Завтра федерация передаст предложение ла лиги в Международный совет футбольных ассоциаций. Эта организация занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. Если предложение будет одобрено, изменения будут действовать во всех испанских дивизионах, турнир в которых продолжится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 860 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. 267 032 человека умерли, выздоровели — 1 320 984.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6737
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир