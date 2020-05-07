Ла лига предлагает разрешить командам делать пять замен до конца сезона

Испанская ла лига выступила за разрешение командам проводить пять замен за один матч в нынешнем сезоне. Об этом сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

При этом указано, что для избежания затягивания времени предлагается разрешить делать все замены за три раза. Это означает, что команды смогут заменить пять игроков, но в одном из случаев им придется делать три замены одновременно.

?? OFICIAL | La RFEF propondr? la posibilidad de hacer 5 cambios de forma excepcional



?? M?s info: https://t.co/1VrCrCRQvP pic.twitter.com/OqG0SgdJsD — RFEF (@rfef) May 7, 2020

Завтра федерация передаст предложение ла лиги в Международный совет футбольных ассоциаций. Эта организация занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. Если предложение будет одобрено, изменения будут действовать во всех испанских дивизионах, турнир в которых продолжится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 860 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. 267 032 человека умерли, выздоровели — 1 320 984.