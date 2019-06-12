Квинси Промес может перейти в "Аякс"

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за "Севилью", летом может перейти в "Аякс"​, утверждает Sport.es.

Однако, как отмечается, у 27-летнего голландца высокая сумма отступных – 150 миллионов евро. Это может помешать переходу.

Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Голландии он недавно завоевал серебро Лиги Наций.