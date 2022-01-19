Хави надеется, что «Барселона» договорится с Араухо о продлении контракта
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о контракте защитника команды Рональде Араухо.
«Продление контракта с ним — приоритет «Барселоны». Он очень важный игрок, обладающий характером победителя. Я надеюсь, что договоренность будет достигнута, потому что этот футболист необходим сейчас и в будущем. Он многое дает команде», — приводит слова Хави Diario Sport.
Действующий контракт 22-летнего игрока с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне Араухо провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил в них два гола.
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|44
|
3
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|11
|4
|6
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|37
|
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|
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|
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|
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|6
|7
|7
|20-25
|25
|
13
|Гранада
|20
|5
|9
|6
|24-27
|24
|
14
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-23
|23
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
17
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|13-21
|18
|
18
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
19
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|17-36
|15
|
20
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|20
|1
|8
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|21-41
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38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|18
|1
|6
|
|
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