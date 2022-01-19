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Сегодня, 17:40

Хави надеется, что «Барселона» договорится с Араухо о продлении контракта

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о контракте защитника команды Рональде Араухо.

«Продление контракта с ним — приоритет «Барселоны». Он очень важный игрок, обладающий характером победителя. Я надеюсь, что договоренность будет достигнута, потому что этот футболист необходим сейчас и в будущем. Он многое дает команде», — приводит слова Хави Diario Sport.

Действующий контракт 22-летнего игрока с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне Араухо провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил в них два гола.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/sigue-directo-rueda-prensa-xavi-13118352
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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