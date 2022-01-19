Хави надеется, что «Барселона» договорится с Араухо о продлении контракта

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о контракте защитника команды Рональде Араухо.

«Продление контракта с ним — приоритет «Барселоны». Он очень важный игрок, обладающий характером победителя. Я надеюсь, что договоренность будет достигнута, потому что этот футболист необходим сейчас и в будущем. Он многое дает команде», — приводит слова Хави Diario Sport.

Действующий контракт 22-летнего игрока с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне Араухо провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил в них два гола.