Куртуа приступил к индивидуальным тренировкам

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа приступил к индивидуальным тренировкам после восстановления от разрыва крестообразной связки, которую он получил в августе 2023 года.

«Невозможно описать ту энергию, которую вы получаете от того, что надеваете бутсы и выходите на газон», — написал Куртуа в соцсети.

Ранее 31-летний голкипер объявил, что из-за травмы не сыграет на Евро-2024.