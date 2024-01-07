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«Малага» — «Реал Сосьедад»: время начала и смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Малага» сыграет с «Реал Сосьедадом» в Кубке Испании 7 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press

«Малага» сыграет с «Реал Сосьедад» в рамках 1/16 финала Кубка Испании в воскресенье, 7 января. Матч пройдет на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Малага» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире бесплатно игру покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна по платной подписке на онлайн-сервисе Okko.

В пяти последних очных противостояниях команда из Малаги побеждала дважды (2:0, 2:0), бело-голубые были сильнее один раз (2:0), еще две встречи завершились вничью (2:2, 1:1).

Пары 1/8 финала Кубка страны будут известны после жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/16 финала
07 янв, 23:00. La Rosaleda (Малага)
Малага
Реал Сосьедад

Кубок Испании: турнирная таблица в актуальном виде, статистика, бомбардиры

Футбол
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ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 - : -
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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