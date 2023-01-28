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Сегодня, 21:41

Защитник «Барселоны» Кунде — о победе над «Жироной»: «На таких стадионах нужно побеждать, несмотря ни на что»

Алина Савинова
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о победе команды над «Жироной» в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:0).

«На таких стадионах нужно побеждать, несмотря ни на что. Это результат нашей кропотливой работы по совершенствованию системы защиты и не только. Сейчас все работают хорошо. Да, мы могли бы сыграть лучше, но нужно признать, что «Жирона» играет очень солидно. Мы победили, и это самое главное», — сказал Кунде после матча.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 47 очков. 1 февраля команда сыграет против «Бетиса». Начало игры — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://barcauniversal.com/pedri-kounde-react-after-girona-0-1-barcelona-have-to-win-no-matter-what/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
Айнтрахт Ф 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
ФК Барселона
ФК Жирона
Жюль Кунде
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
14
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
15
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
16
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
17
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
18
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
19
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
Результаты / календарь
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38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
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Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
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