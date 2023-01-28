Спортивный директор «Барселоны»: «Каких-то движений на трансферном рынке от нас не будет»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф после победы команды над «Жироной» (1:0) прокомментировал победный гол Педри и рассказал о потенциальных трансферах.

«Педри молод и очень важен для команды, но его гол помог нам в матче. Мы довольны тремя важными очками в игре, в которой было очень мало моментов. Трансферы этой зимой? Все могут быть спокойны, потому что каких-то движений на рынке от нас не будет. Но вы никогда до конца не знаете, что может произойти», — приводит слова Кройфа Marca.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.