Куман считает, что «Реал» часто пользуется поддержкой со стороны судей
Тренер сборной Нидерландов Роналд Куман заявил, что «Реал» часто пользуется поддержкой со стороны судей.
«Когда я тренировал «Барселону», я чувствовал, что «Реал» пользуется поддержкой судей. В любом случае доказать это невозможно, поэтому лучше ничего не говорить», — цитирует Кумана Barca Universal.
Специалист возглавлял «Барселону» с 2020 по 2021 год. На данный момент он возглавляет сборную Нидерландов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
5
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
6
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
9
|Алавес
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
11
|Р. Вальекано
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.09
|00:00
|
Атлетик – Кадис
|- : -
|17.09
|00:00
|
Барселона – Бетис
|- : -
|17.09
|00:00
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|17.09
|00:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|17.09
|00:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
|17.09
|00:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|- : -
|17.09
|00:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|17.09
|00:00
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|00:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
|17.09
|00:00
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|2
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|2
|1
|0
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