Куман считает, что «Реал» часто пользуется поддержкой со стороны судей

Тренер сборной Нидерландов Роналд Куман заявил, что «Реал» часто пользуется поддержкой со стороны судей.

«Когда я тренировал «Барселону», я чувствовал, что «Реал» пользуется поддержкой судей. В любом случае доказать это невозможно, поэтому лучше ничего не говорить», — цитирует Кумана Barca Universal.

Специалист возглавлял «Барселону» с 2020 по 2021 год. На данный момент он возглавляет сборную Нидерландов.