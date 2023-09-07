Хави определился с позицией для Феликса в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави определился, на какой позиции будет использовать нового игрока команды Жоау Феликса, который перешел на правах аренды из «Атлетико».

По данным журналиста Феррана Мартинеса, Хави собирается использовать Феликса на позиции крайнего нападающего. Специалист надеется, что португалец сыграется с защитником Алехандро Бальде.

1 сентября стало известно, что Феликс на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Барселону». Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2024 года и не предусматривает опции выкупа.

В прошлом сезоне 23-летний футболист провел 40 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, отметился 9 голами и 3 результативными передачами.