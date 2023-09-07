Тебас: «У саудовцев неправильный путь — подписание великих игроков не делает лигу великой»

Глава ла лиги Хавьер Тебас высказался о трансферах, которые совершают клубы из Саудовской Аравии.

«Сейчас много говорят о саудовской лиге. Я думаю, что что этот путь неправильный, подписание контрактов с великими игроками не делает лигу великой. У нас есть пример Китая. У них много денег, но Европа прекрасна благодаря своим турнирам. Нельзя что-то сделать в одночасье. Если я спрошу, за какую команду играет Бензема, я думаю, никто не будет знать, как мне ответить. Давайте посмотрим, продолжат ли они покупать, но нам не нужно беспокоиться об их трансферах», — приводит слова Тебаса Ole.

Сегодня, 7 сентября, в 23.59 по московскому времени в Саудовской Аравии закроется летнее трансферное окно. Ранее СМИ сообщали, что правительство страны выделило местным клубам порядка 20 миллиардов евро на трансферы футболистов в период до 2030 года.