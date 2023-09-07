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Сегодня, 16:05

Тебас: «У саудовцев неправильный путь — подписание великих игроков не делает лигу великой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава ла лиги Хавьер Тебас высказался о трансферах, которые совершают клубы из Саудовской Аравии.

«Сейчас много говорят о саудовской лиге. Я думаю, что что этот путь неправильный, подписание контрактов с великими игроками не делает лигу великой. У нас есть пример Китая. У них много денег, но Европа прекрасна благодаря своим турнирам. Нельзя что-то сделать в одночасье. Если я спрошу, за какую команду играет Бензема, я думаю, никто не будет знать, как мне ответить. Давайте посмотрим, продолжат ли они покупать, но нам не нужно беспокоиться об их трансферах», — приводит слова Тебаса Ole.

Сегодня, 7 сентября, в 23.59 по московскому времени в Саудовской Аравии закроется летнее трансферное окно. Ранее СМИ сообщали, что правительство страны выделило местным клубам порядка 20 миллиардов евро на трансферы футболистов в период до 2030 года.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 00:00
Валенсия – Атлетико
 - : -
17.09 00:00
Вильярреал – Альмерия
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 2 1 0
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