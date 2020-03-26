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Куман считает, что де Йонг играет в «Барселоне» не на той позиции

11:09
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Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман поделился мнением о полузащитнике национальной команды и «Барселоны» Френки де Йонге. Он считает, что хавбек играет не на той позиции.

— В сборной Френки играет глубже, а каталонский клуб действует с двумя центральными полузащитниками, а иногда и с четырьмя футболистами в центре поля, — цитирует специалиста Marca. — Позиция, на которой он сейчас играет, отличается от той, которая была у него в «Аяксе». Это не его позиция. Мне кажется, он лучше играет глубже.

В 37 матчах текущего сезона полузащитник забил 2 гола и 4 результативные передачи.

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