Куман считает, что де Йонг играет в «Барселоне» не на той позиции

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман поделился мнением о полузащитнике национальной команды и «Барселоны» Френки де Йонге. Он считает, что хавбек играет не на той позиции.

— В сборной Френки играет глубже, а каталонский клуб действует с двумя центральными полузащитниками, а иногда и с четырьмя футболистами в центре поля, — цитирует специалиста Marca. — Позиция, на которой он сейчас играет, отличается от той, которая была у него в «Аяксе». Это не его позиция. Мне кажется, он лучше играет глубже.

В 37 матчах текущего сезона полузащитник забил 2 гола и 4 результативные передачи.