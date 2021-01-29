ФИФА все-таки разрешит Эль-Хаддади играть за сборную Марокко

Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади все-таки сможет выступать за сборную Марокко, сообщает Diario Sport. ФИФА готова разрешить 25-летнему форварду сменить спортивное гражданство, хотя в сентябре 2020 года наложила на это запрет, а в ноябре Федерация футбола Марокко проиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Эль-Хаддади родился в Испании в семье марокканских родителей. Он уже успел сыграть за молодежную сборную Испании после достижения 21 года, а в 2014 году провел 10 минут в одном матче за национальную команду страны в отборе Евро-2016. Таким образом, он не имеет права менять гражданство, однако ФИФА готова в его случае поступить не по букве закона, а по духу.

В нынешнем сезоне воспитанник «Барселоны» провел 22 матча и забил 3 мяча во всех турнирах за «Севилью».