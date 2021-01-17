Куман: «Прекрасно знаю финансовые ограничения клуба»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о трансферных планах команды.

«Ходят разговоры, что я раздражен, несчастен и обеспокоен. Но должен сказать, что я в порядке. Я счастлив, — цитирует Кумана Marca. — Я прекрасно знаю финансовые ограничения клуба. И если невозможно подписать игроков, значит невозможно. Мы продолжим с теми, кто у нас есть».

Сине-гранатовые близки к договоренности о переходе центрального защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии. Однако трансфер должен быть оформлен летом. Исполняющий обязанности президента Карлес Тускетс не смог договориться с кандидатами на пост относительно целесообразности сделки.