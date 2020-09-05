Куман отстранил Суареса и Видаля от тренировок с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман отстранил полузащитника Артуро Видаля и нападающего Луиса Суареса от тренировок с командой, сообщает ESPN.

По информации источника, главный тренер принял такое решение в связи с тем, что игроки в скором времени покинут клуб. Сообщается, что Суарес завершает переход в «Ювентус», а Видаль — в «Интер». Оба футболиста тренируются отдельно от команды.

Ранее стало известно, что другой футболист «сине-гранатовых», нападающий Лионель Месси принял решение остаться в команде на сезон-2020/21.