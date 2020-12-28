Куман объяснил отсутствие Месси в составе на матч с «Эйбаром»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман объяснил отстуствие Лионеля Месси в составе на матч чемпионата Испании с «Эйбаром». По словам специалиста, это не связано со слухами о возможном уходе футболиста.

— У него возник дискомфорт в лодыжке, поэтому он не мог тренироваться и не сыграет завтра, — цитирует Marca Кумана. — Он вернется после игры. Если он отдохнет неделю, то будет в порядке.

Игра «Барселона» — «Эйбар» состоится 29 декабря, начало — в 21.15 по московскому времени. После 14 игр «Барса» идет на пятом месте в таблице ла лиги, «Эйбар» занимает 17-ю строчку.