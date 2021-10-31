Куман не хочет идти на уступки «Барселоне» по компенсации за расторжение контракта

«Барселона» не может договориться со своим бывшим тренером Роналдом Куманом по отступным за досрочный разрыв контракта, сообщает 31 октября Mundo Deportivo.

По данным источника, «Барса» предлагает нидерландскому специалисту 8 миллионов евро. Кумана эта сумма не устраивает. Он хочет получить все 12 миллионов, прописанные в контракте. Также указано, что «Барселона» еще не расплатилась с другим своим бывшим тренером Кике Сетьеном.

58-летний нидерландец был уволен 27 октября после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании. Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 19 августа 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2020/21.

И. о. главного тренера был назначен Серхи Бархуан. «Барса» набрала 16 очков в 11 матчах и занимает девятое место в чемпионате Испании.