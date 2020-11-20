Куман назвал бредом слухи о конфликте Месси и Гризманна
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что информация о конфликте форвардов команды Лионеля Месси и Антуана Гризманна не соответствует действительности. Ранее Месси разозлился на вопрос журналиста о его отношениях с французом.
«Я понимаю, почему Лионель разозлился, — цитирует Кумана Marca. — Он только что проделал большой путь (после матчей за сборную Аргентины — Прим. «СЭ»), и сразу задавать такие вопросы неуважительно. Я не люблю такие искать проблемы. Человек, который это говорил (бывший агент Гризманна заявлял о наличии конфликта между ним и Месси — Прим. «СЭ»). Это бред».
Ранее в СМИ сообщалось, что Месси и другие игроки «Барселоны» были недовольны переходом Гризманна, который пополнил команду в 2019 году. 29-летний француз в текущем сезоне провел девять матчей за «Барсу» и забил два мяча при одной голевой передаче.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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