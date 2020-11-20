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Куман назвал бредом слухи о конфликте Месси и Гризманна

19:36
Роналд Куман. Фото Marca.
Роналд Куман. Фото Marca.
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что информация о конфликте форвардов команды Лионеля Месси и Антуана Гризманна не соответствует действительности. Ранее Месси разозлился на вопрос журналиста о его отношениях с французом.

«Я понимаю, почему Лионель разозлился, — цитирует Кумана Marca. — Он только что проделал большой путь (после матчей за сборную Аргентины — Прим. «СЭ»), и сразу задавать такие вопросы неуважительно. Я не люблю такие искать проблемы. Человек, который это говорил (бывший агент Гризманна заявлял о наличии конфликта между ним и Месси — Прим. «СЭ»). Это бред».

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси и другие игроки «Барселоны» были недовольны переходом Гризманна, который пополнил команду в 2019 году. 29-летний француз в текущем сезоне провел девять матчей за «Барсу» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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