Куман назвал бредом слухи о конфликте Месси и Гризманна

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что информация о конфликте форвардов команды Лионеля Месси и Антуана Гризманна не соответствует действительности. Ранее Месси разозлился на вопрос журналиста о его отношениях с французом.

«Я понимаю, почему Лионель разозлился, — цитирует Кумана Marca. — Он только что проделал большой путь (после матчей за сборную Аргентины — Прим. «СЭ»), и сразу задавать такие вопросы неуважительно. Я не люблю такие искать проблемы. Человек, который это говорил (бывший агент Гризманна заявлял о наличии конфликта между ним и Месси — Прим. «СЭ»). Это бред».

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси и другие игроки «Барселоны» были недовольны переходом Гризманна, который пополнил команду в 2019 году. 29-летний француз в текущем сезоне провел девять матчей за «Барсу» и забил два мяча при одной голевой передаче.