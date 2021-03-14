«Атлетико» в большинстве не сумел обыграть «Хетафе»
«Хетафе» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании. Хозяева играли в меньшинстве с 70-й минуты после удаления Давида Ньома.
«Атлетико» набрал 63 очка и лидирует в турнирной таблице. Вторым идет «Реал» — 57 очков. На третьем месте «Барселона» — 56 очков и матч в запасе. «Хетафе» на 15-й позиции — 28 очков.
Чемпионат Испании. Ла лига
27-й тур
«Хетафе» — «Атлетико» — 0:0
«Хетафе»: Сория, Ньом, Даконам, Оливера, Шакла, Максимович, Арамбарри, Аленья, Кукурелья, Энес Унал (Тимор, 90+1), Кучо Эрнандес (Д.Суарес, 65).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Эрмосо (Лоди, 64), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 46), Льоренте, Л.Суарес, Феррейра-Карраско (Дембеле, 64), Корреа (Лемар, 64).
Предупреждения: Хименес, 45+1. Савич, 45+2. Жоау Феликс, 77. Льоренте, 83. Эрмосо, 84. Сория, 90+1.
Удаление: Ньом, 70.
Судья: Санчес Мартинес.
13 марта. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю