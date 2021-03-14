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«Атлетико» в большинстве не сумел обыграть «Хетафе»

00:55
&quot;Хетафе&quot; и &quot;Атлетико&quot; сыграли вничью. Фото ФК "Атлетико".
&quot;Хетафе&quot; и &quot;Атлетико&quot; сыграли вничью. Фото ФК "Атлетико".
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«Хетафе» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании. Хозяева играли в меньшинстве с 70-й минуты после удаления Давида Ньома.

«Атлетико» набрал 63 очка и лидирует в турнирной таблице. Вторым идет «Реал» — 57 очков. На третьем месте «Барселона» — 56 очков и матч в запасе. «Хетафе» на 15-й позиции — 28 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

27-й тур

«Хетафе» — «Атлетико» — 0:0

«Хетафе»: Сория, Ньом, Даконам, Оливера, Шакла, Максимович, Арамбарри, Аленья, Кукурелья, Энес Унал (Тимор, 90+1), Кучо Эрнандес (Д.Суарес, 65).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Эрмосо (Лоди, 64), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 46), Льоренте, Л.Суарес, Феррейра-Карраско (Дембеле, 64), Корреа (Лемар, 64).

Предупреждения: Хименес, 45+1. Савич, 45+2. Жоау Феликс, 77. Льоренте, 83. Эрмосо, 84. Сория, 90+1.

Удаление: Ньом, 70.

Судья: Санчес Мартинес.

13 марта. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

Хетафе — Атлетико

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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