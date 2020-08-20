Куман хочет видеть в «Барселоне» Вайналдума

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман определился с первой трансферной целью, сообщает AD.

По информации источника, голландский специалист намерен подписать 29-летнего соотечественника Джорджиньо Вайналдума из «Ливерпуля», поскольку знаком с ним по работе в сборной и видит его в своей игровой схеме. Сообщается, что Куман хочет приобрести полузащитника несмотря на то, что каталонцы уже усилились Миралемом Пьяничем из «Ювентуса».

В сезоне-2019/20 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 47 матчей и забил 6 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.