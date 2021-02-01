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Куман: «Без Месси «Барселоне» не удастся многого добиться. Нужно уважать таких людей»

06:18
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал ситуацию с контрактом капитана Лионеля Месси.

31 января в сети появились данные о зарплате 33-летнего аргентинца в каталонском клубе. Сообщалось, что за 4 года в «Барселоне» футболист заработает больше полумиллиарда евро.

«Не заметил, что Месси мотивирован сильнее остальных. Он победитель, которому важно показать свою значимость.

Конечно, публикации в СМИ могут повлиять. Нужно уважать таких людей, как Лео в этом клубе. Ему может это навредить. Сейчас нужно сплотиться и сосредоточиться на работе. Месси футболист, придающий «Барселоне» креативности и эффективности. Без Лео не получится добиться многого», — цитирует Кумана Marca.

В СМИ также писали, что адвокаты игрока намерены подать в суд на трех руководителей «Барселоны».

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