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Гризманн забил больше всего мячей именно в играх против «Атлетико»

06:05
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн забил победный гол в матче чемпионата Испании с «Атлетиком» (2:1).

По данным Opta, больше всего 29-летний француз забил голов именно бакскому клубу — 11 во всех турнирах. Пять раз футболист забил в составе «Атлетико» и по 3 раза — будучи игроком «Барселоны» и «Реал Сосьедада».

В этом сезоне Гризманн участвовал в 19 матчах ла лиги, отметившись 6 голами и 4 ассистами.

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