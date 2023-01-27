Кроос одержал 250-ю победу с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос получил памятную футболку после матча 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетико» (3:1 д.в.). Президент клуба Флорентино Перес вручил 33-летнему немцу футболку с номером 250.

Победа над «Атлетико» стала для Крооса 250-й с «Реалом». Он выступает за команду с 2014 года.

Всего на счету Крооса 389 матчей за «Реал», в которых он забил 27 голов и сделал 87 голевых передач.