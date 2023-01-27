Симеоне рассказал о решающей игре Себальоса в «Реале»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от матча с «Реалом» (3:1 д.в.) в рамках 1/4 Кубка Испании.

«Реал» — это команда, которая обычно хорошо играет и имеет шансы атаковать, но есть решающая игра Себальоса, которая остается незамеченной. это никого не волнует, но это ведет вас в ту или иную сторону, мы хотели настоять и стремились к ничьей в матче, но мы выложились на все 100, и это успокаивает, заставляет нас снова побеждать в матчах которые у нас будут против «Реала», это наполняет меня гордостью, потому что команда боролась за победу. Я стараюсь работать с радостью и выкладываться по максимуму со дня своего приезда и до того дня, когда мне придется уйти, до того дня, который обязательно наступит в какой-то момент", — приводит слова Симеоне Marca.

Соперник по полуфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в четвертьфинальных матчах одержали «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».