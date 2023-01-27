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Сегодня, 08:54

Симеоне рассказал о решающей игре Себальоса в «Реале»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от матча с «Реалом» (3:1 д.в.) в рамках 1/4 Кубка Испании.

«Реал» — это команда, которая обычно хорошо играет и имеет шансы атаковать, но есть решающая игра Себальоса, которая остается незамеченной. это никого не волнует, но это ведет вас в ту или иную сторону, мы хотели настоять и стремились к ничьей в матче, но мы выложились на все 100, и это успокаивает, заставляет нас снова побеждать в матчах которые у нас будут против «Реала», это наполняет меня гордостью, потому что команда боролась за победу. Я стараюсь работать с радостью и выкладываться по максимуму со дня своего приезда и до того дня, когда мне придется уйти, до того дня, который обязательно наступит в какой-то момент", — приводит слова Симеоне Marca.

Соперник по полуфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в четвертьфинальных матчах одержали «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2023/01/27/63d2d852ca47410c058b45b0.html
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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36 тур
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38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
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Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
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Эльче

 7 2 1
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Кадис

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