Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 04:08

Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» в Кубке Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» (3:1 д.в.) в матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Это очень сложный сезон. Мы должны бороться, терпеть. «Реал», как и все команды, страдает от травм. Мы ничего не можем сделать с этим, мы должны играть и больше ничего», — цитирует Football Espana Анчелотти.

Также он прокомментировал ситуацию с бразильским нападающим Винисиусом, которого болельщики «Атлетико» оскорбляли перед матчем. Кукла Жуниора была повешена недалеко от тренировочной базы «сливочных».

«Винисиус как обычно, сосредоточился на игре, и ему хотелось играть. То, что произошло, очень прискорбно, но теперь это позади», — добавил Анчелотти.

26&nbsp;января. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Родриго и Бензема заставили вспомнить Лигу чемпионов. «Реал» в кубковом дерби отомстил за повешенный манекен Винисиуса
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча Кубка Испании

Кроос одержал 250-ю победу с «Реалом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 11 2 1
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости