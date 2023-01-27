Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» в Кубке Испании
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» (3:1 д.в.) в матче 1/2 финала Кубка Испании.
«Это очень сложный сезон. Мы должны бороться, терпеть. «Реал», как и все команды, страдает от травм. Мы ничего не можем сделать с этим, мы должны играть и больше ничего», — цитирует Football Espana Анчелотти.
Также он прокомментировал ситуацию с бразильским нападающим Винисиусом, которого болельщики «Атлетико» оскорбляли перед матчем. Кукла Жуниора была повешена недалеко от тренировочной базы «сливочных».
«Винисиус как обычно, сосредоточился на игре, и ему хотелось играть. То, что произошло, очень прискорбно, но теперь это позади», — добавил Анчелотти.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|14
|2
|1
|36-6
|44
|
2
|Реал
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|
3
|Р. Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|
4
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|
5
|Атлетико
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|
6
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|
7
|Осасуна
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|
8
|Атлетик
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|
9
|Р. Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|
10
|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|
11
|Жирона
|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|
12
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|25-20
|20
|
13
|Эспаньол
|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|
14
|Альмерия
|18
|5
|4
|9
|20-28
|19
|
15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|
17
|Хетафе
|18
|4
|5
|9
|16-25
|17
|
18
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
19
|Кадис
|18
|3
|7
|8
|12-29
|16
|
20
|Эльче
|18
|0
|6
|12
|12-36
|6
|27.01
|23:00
|
Альмерия – Эспаньол
|- : -
|28.01
|16:00
|
Кадис – Мальорка
|- : -
|28.01
|18:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|28.01
|20:30
|
Севилья – Эльче
|- : -
|28.01
|23:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|29.01
|16:00
|
Вальядолид – Валенсия
|- : -
|29.01
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|29.01
|20:30
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|29.01
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|30.01
|23:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|14
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|11
|2
|1